Симферополь, 18 июня, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Власти Крыма обещают заняться восстановлением могилы русского философа Николая Данилевского, которая расположена в Форосе на территории закрытого санатория. Об этом 18 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Николай Данилевский

«План действий есть, на следующем Совете министров доложат, что мы будем делать с этим объектом. Но, в принципе, никакого противостояния нет, все органы власти найдут вариант решения этой проблемы. К ней будет доступ», — отметил Аксёнов.

Напомним, могила автора историко-философского труда «Россия и Европа» находится на территории детского оздоровительного лагеря «Береговое» имени космонавта В.М. Комарова в Форосе.

В 2005 году Севастопольский морской завод и принадлежащий ему лагерь «Береговое» выкупили экс-президент Украины Пётр Порошенко и Константин Григоришин. Доступ к могиле резко ограничили. После воссоединения с Россией правительство РФ передало лагерь в собственность Министерства внутренних дел.

Местные жители до сих пор сообщают, что и сейчас свободный доступ к могиле философа, собственно, как и в парковую зону, ограничен для посещений.

«Заброшенные аллеи, разрушенные террасы и заросшие диким кустарником, некогда удивительные сады-памятники садово-паркового искусства, созданного трудами Данилевского… Я долго ходил по тихим, неухоженным аллеям пытаясь найти былую красоту и даже попытался прогуляться в бывшем «Каменном саду», но тщетно — он превратился в непролазные джунгли. И так везде. И это всё, что мы смогли сделать в память о выдающемся философе?», — делились в соцсетях своими впечатлениями крымчане.

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