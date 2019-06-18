Берлин, 18 июня, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Санкции против России должны действовать до момента завершения гражданской войны в Донбассе, заявил глава немецкого парламента Вольфганг Шойбле, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник 18 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

«Санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на востоке Украины», — процитировал посол заявление Шойбле.

Заявление прозвучало во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь Зеленский призвал страны Европы присоединиться к восстановлению Донбасса.

«Мы начинаем развитие Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, просто дороги, которых нет», — цитирует слова Зеленского администрация президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, перед встречей Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия требует продолжения поставок газа в Европу через Украину после завершения контракта в конце 2019 года.

Читайте также: В наших абсолютных интересах: Берлин требует оставить Украине транзит газа

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Согласно Минским соглашениям, РФ выступает гарантом выполнения этих соглашений Украиной, наряду с Германией и Францией.