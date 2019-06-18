Киев, 18 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. «На Украине коррупция экс-президента Петра Порошенко и его окружения будет и дальше процветать, если парламент не сменит генерального прокурора Юрия Луценко и главу службы безопасности Василия Грицака». Об этом 18 июня на брифинге в Верховной раде заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко

«Общество ждет ответственности тех, кто пять лет коррумпировал страну. К сожалению, на эту минуту без нового генерального прокурора, нового главы Службы безопасности Украины такие антикоррупционные расследования, к сожалению, невозможны. Люди, которые ещё продолжают занимать должности генерального прокурора и главы СБУ являются неотъемлемой частью того коррупционного режима, который ушёл после президентских выборов», — сказала Тимошенко.

Он напомнила, что генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак блокируют уголовные расследования в отношении Порошенко и его окружения. Тимошенко также опасается, что Порошенко избежит уголовного наказания, если получит депутатскую неприкосновенность.

«Возникает такое впечатление, что где-то за спиной у людей возник теневой консенсус, чтобы действующих силовиков оставить до конца парламентских выборов. Но это очень опасно, опасно, потому что, если сейчас не начнутся публичные расследования коррупционных действий Порошенко и его окружения, они могут на волне своего фальшивого патриотизма пройти в новый парламент. Они продолжат свои коррупционные традиции и будут под прикрытием неприкосновенности», — подчеркнула Тимошенко.

Она призвала президента Владимира Зеленского срочно внести в парламент представления на назначение нового генпрокурора и главу СБУ, чтобы у Рады не было возможности блокировать процесс замены коррумпированных силовиков.

«Президент сделал только первый шаг. Он подал в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора и главу СБУ. К сожалению, дальше президент не пошел… Нужно действовать немедленно. Если две наибольшие фракции парламента нашли зацепку в том, что президент не подал новые кандидатуры на назначение нового генерального прокурора и главы СБУ, президенту нужно снять эти претензии. Это значит, что буквально сегодня, максимум завтра подать представление не только на отставку, но и на назначение силовиков. Это президент может сделать без каких-либо преград… Наибольшим фракциям парламента не будет чем мотивировать нарушение Конституции и не голосование за кандидатуры и увольнение тех, кто есть сейчас», — пояснила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая против экс-президента Порошенко открыли несколько уголовных дел. Пока правоохранители не ведут по ним никаких следственных действий, в частности не зовут Порошенко на допросы, не приходят с обысками к нему домой.

Напомним, первое дело в отношении экс-президента касалось вероятной госизмены. Заявление в Госбрюро расследований подал юрист Андрей Портнов. По его словам, президент как главнокомандующий в ноябре 2018 года нарочно послал корабли в Керченский пролив, где их обстреляла Россия и взяла в плен более двух десятков украинских моряков. Второе дело инициировала антикоррупционная прокуратура. Оно открыто по заявлению директора компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, через которую якобы отмывались средства государственных компаний по производству и поставкам электроэнергии.

Крючков заявил, что все схемы «крышевала» администрация президента Порошенко. Что и стало поводом для открытия производства. Кроме того, 24 мая ГБР приняло еще одно заявление Портнова, и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов через офшоры на сумму 300 миллионов долларов — во время продажи завода «Кузница на Рыбальском». 27 мая ГБР приняло от Портнова еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о покупке телеканала «Прямой» через экс-депутата от Партии регионов Владимира Макеенко.