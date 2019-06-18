Рим, 18 июня, 2019, 14:34 — ИА Регнум. По данным за 2018 год, около 1,8 миллиона итальянских семей живут в абсолютной бедности, сообщили во вторник, 18 июня, в национальной службе статистики Istat.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Речь идет о более чем 5 миллионах человек. Абсолютно бедными статистики считают 7% семей и 8,4% граждан страны.

Выше данные показатели были только в 2005 году, но в 2018 году рост числа абсолютно бедных, наблюдавшийся в течение трех лет, прекратился, отметили в Istat.

В условиях относительной бедности, по подсчетам статистиков, живут около 3 миллионов семей (почти 9 миллионов человек), что составляет 11,8% от общего числа семей и 15% всего населения страны.