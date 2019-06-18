Сиэтл, США, 18 июня, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Опубликован первый полноценный трейлер сериала «Пацаны», посвящённого темной стороне мира супергероев. Ролик был опубликован 17 июня на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Постер фильма «Пацаны»

В основу будущего шоу лег комикс Гарта Энниса и Дарика Робертсона, сюжет которого рассказывает об обычных людях, пострадавших от действий «Семёрки» — известной команды коррумпированных супергероев, пользующейся бешеной популярностью. Герои сериала объединятся для того, чтобы отомстить обидчикам.

Читайте также: MTV Movie & TV Awards: Marvel обошел «Игру престолов»

Напомним, первая серия шоу будет показана потоковым сервисом Amazon 26 июля 2019 года. над его созданием работали Эрик Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген. Одну из главных ролей в «Пацанах» исполнит актер Карл Урбан («Тор: Рагнерёк», «Судья Дредд 3D»).