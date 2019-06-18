Москва, 18 июня, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Непростая ситуация вокруг решения пограничного вопроса между Чечней и Дагестаном известна в Кремле, но вмешиваться в нее в администрации президента не планируют. Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Москва в данном случае не вмешивается. Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией», — заявил Песков.

По его словам, кураторы регионов в администрации президента, которые находятся во взаимодействии с субъектами, докладывают о ситуации. Но поскольку решение вопроса на днях было перенесено на 2020 год, то и о вмешательстве на данном этапе речь не идет.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов 17 июня сообщил, что при содействии полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова принято решение приостановить работы по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней до 2020 года. До этого времени должны быть улажены все необходимые процедуры.

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Напомним, с начала 2019 года Дагестан и Чечня начали работы по уточнению и установлению административных границ между субъектами. Сначала процесс шел с мирном русле, как неоднократно подчеркивали первые лица обеих республик, «в дружеской атмосфере». Однако вскоре возникли противоречия по ряду вопросов. В парламентах Дагестана и Чечни заявили о приостановке процесса разграничения.

Обстановка накалилась после того, как жители Дагестана в ночь на 11 июня снесли установленный Чечней дорожный знак, который якобы «прихватывал» значительную часть территории Кизлярского района.

Комментируя ситуацию, председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что власти республики не отдадут ни пяди своей земли. То же самое провозгласил и глава Дагестана Владимир Васильев.

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Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам