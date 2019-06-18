Мюнхен, Германия, 18 июня, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Шпионские снимки нового камуфлированного купе BMW M2 версии CS появились в сети. Изображения нового авто размещены на портале Motor1.

Motor1 BMW M2 версии CS

Фотографам удалось заснять и салон CS. Там нет никаких существенных изменений, кроме новых спортивных кресел и шикарного руля с отделкой из искусственной замши.

Снаружи машина покрыта чёрной камуфляжной пленкой. Тем не менее модернизация переднего бампера заметна. Он стал более агрессивным, а капот стал более выпуклым.

В качестве агрегата у авто, вероятно, будет 3,0-литровый рядный мотор. Хотя официальный показатель мощности новинки пока не разглашается.

По неофициальным данным, речь идёт о 444 л. с. Мотор будет агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» или с 7-позиционным DCT. Автомобиль будет заднеприводным.

Официальная премьера новинки ожидается в 2020 году.

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