Симферополь, 18 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Чугунные ограждения набережной реки Салгир в Симферополе изготовит Керченский металлургический завод. Об этом 18 июня на заседании Совета министров РК сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко.

Дмитрий Ванькевич Река Салгир

«Подрядчик заключил договор с Керченским металлургическим заводом на поставку новых ограждений. Всего необходимо изготовить 600 тонн ограждений, из которых половина уже изготовлена. Кроме того, подрядчик уже получил первую партию вновь изготовленных ограждений — 100 тонн», — отметила градоначальник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Симферополе начался капитальный ремонт набережной реки Салгир, который выполняет местная компания «Асгард». Согласно контракту, подрядчику заплатят около полумиллиарда рублей.

Также отметим, что данная компания участвовала во втором этапе реконструкции центра города, стоимостью порядка 50 миллионов рублей, после которой специалисты и общественники сразу обнаружили множество дефектов.

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