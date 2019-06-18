Ярославль, 18 июня, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославле готовится к открытию музей «Шоу-макет «Золотое кольцо». Об этом сообщает портал YarNews.

«Шоу-макет «Золотое кольцо»

«Шоу-макет «Золотое кольцо»

В нем представлены фрагменты исторических городов центра России в виде интерактивных макетов. В городах меняются день и ночь, едут на вызов пожарные, на вокзал приходят поезда.

«Шоу-макет «Золотое кольцо»

Макет разместился на площади 300 квадратных метров. На нем представлены все города традиционного маршрута «Золотое кольцо России»: Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич. Также есть и некоторые другие города, не входящие в официальный маршрут, но интересные и популярные у туристов, такие как Рыбинск и Шуя.

«Шоу-макет «Золотое кольцо»

Города наполнены фигурками жителей и транспортом, при этом обыгрываются известные городские бренды. Например, по улицам Иванова разгуливают невесты. Представление будет сопровождаться световыми и звуковыми эффектами, а также видеопроекцией объектов.

«Шоу-макет «Золотое кольцо»

«Весь макет озвучен, мы записывали живые колокольные звоны, звуки гидроэлектростанции, хоккейного матча и прочие «голоса». На больших панорамных экранах будут транслироваться реальные виды каждого объекта, а ночью здания оживают ярким световым шоу. Специалисты проводили съемки с воздуха. Мы с любовью и юмором создали целый мир. В нашем музее дети становятся большими, а взрослые маленькими», — рассказывают создатели проекта.

Дата открытия музея пока не называется.