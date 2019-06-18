Боровск, Калужская область, 18 июня, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Калужской области 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний квартирант погибли при пожаре 17 июня в квартире двухэтажного многоквартирного дома в городе Боровске. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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«В настоящее время работа следователей и специалистов пожарной лаборатории на месте происшествия продолжается, проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказал Дмитрий Анненков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в городе Медыни загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживал 63-летний мужчина. В результате пожара пенсионер погиб.