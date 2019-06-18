Москва, 18 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий оплату парковок, внесли в Госдуму депутаты, среди которых Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня. Прежде всего, предлагается урегулировать способы оплаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Как платить

Оплата с помощью паркоматов, установленных на улично-дорожной сети, осуществляется лишь в 1,8% случаев, отмечают авторы законопроекта. «Учитывая высокую стоимость паркоматов, работ по их закупке, обслуживанию, установке, обеспечивающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации, а также низкую популярность такого способа оплаты», предлагается предоставить право субъекту РФ своим законом регулировать процедуру внесения оплаты за использование парковки.

Время начала сессии

Предлагается законом установить единый временной интервал, в течение которого водитель обязан начать парковочную сессию, и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы. На парковку дается 10 минут.

Такой интервал, отмечают авторы, «позволит пользователям парковки принять решение, что ему делать дальше — уехать или оплатить стоянку и выполнить текущие бытовые потребности (осуществить загрузку, выгрузку вещей), высадку пассажиров и другое».