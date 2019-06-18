Горно-Алтайск, 18 июня, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Масштабный ремонт дорог, стартовавший в Республике Алтай, обещает быть качественным. И не только потому, что осуществляется он на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 18 июня, на сайте республиканского правительства, новый глава региона Олег Хорохордин обязался лично контролировать расходование средств по предстоящей ремонтной кампании.

Правительство Республики Алтай Ремонт дорог в Республике Алтай

«Ремонт дорог — это одно из важнейших направлений в нашей работе. На контроле расход каждого рубля, нельзя допустить неэффективной траты средств, объем работы предстоит серьезный», — отметил врио главы региона Олег Хорохордин.

По данным республиканского минрегионразвития, на сегодняшний день заключено 16 из 18 государственных и муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог протяженностью более 50 км, девять подрядчиков приступили к работе на своих участках.

Так, в рамках нацпроекта начато восстановление верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге Узнезя — Бешпельтир. По заверениям дорожников, поверхностная обработка позволяет уберечь нижние слои дорожной одежды от разрушения и повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с покрытием. Приводят в нормативное состояние также 1,2 км подъезда к селу Платово и 3,4 км дороги до села Подгорное.

Напомним, масштабная программа ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» была запущена в Республике Алтая в конце мая 2019 года. Первыми к ремонту приступили дорожники в селе Майма. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта предстоит осуществить работы на 26 объектах протяженностью более 60 км, это 15 объектов местного значения Горно-Алтайской агломерации и 11 объектов регионального значения. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 690 млн рублей.

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Недавно назначенный врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин пообещал лично контролировать ход реализации масштабной программы строительства и ремонта дорог в регионе.