Москва, 18 июня, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Эксперты, которые оценивали работы участников конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2019 году, были поражены уровнем подготовленных работ. Об этом сообщил ректор Российского университета транспорта Александр Климов на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Климов

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Климов

«Учёные и преподаватели были поражены тем высоким уровнем работ, которые подавались на конкурс. Работы, которые подавались из глубинки и стали победителями», — сказал Климов.

Большую долю участников из небольших городов и сёл в конкурсе отметил и президент Российской академии образования Юрий Зинченко. По его словам, конкурс «Моя страна — моя Россия» является ярким примером, когда гражданская инициатива вырастает до масштабов всероссийского мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Зинченко

«Это не ещё один конкурс. Создано целое движение, которое идёт снизу. Это та инициатива и та возможность, которую фактически реализовали. Конкурс обрёл свою прописку на всех площадках. Конкурс охватывает все регионы, все субъекты РФ. Было вовлечено много сельских населенных пунктов», — сообщил Зинченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Зинченко

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году количество участников всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» выросло в пять раз.