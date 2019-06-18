Москва, 18 июня, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на освобождение от уплаты подоходного налога (НДФЛ) граждан, оформивших «ипотечные каникулы» или получивших допвыплату из госбюджета на погашение ипотечного кредита, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Речь идет о гражданах, которые оформили ипотечный кредит, но оказались в трудной жизненной ситуации и получили право оформить так называемые «ипотечные каникулы» — отсрочку по платежам на полгода. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении в апреле. Однако если закон будет действовать в текущем виде, то граждане фактически получат право пользоваться денежными средствами бесплатно, так как они экономят на процентах за пользование банковскими средствами. По закону, такой доход должен облагаться максимальной ставкой подоходного налога в 35%. Чтобы избежать лишних конфликтов, законопроект освобождает таких граждан от обязанности уплачивать подоходный налог.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и прописал, что такие нормы также распространяются и на выплаты, которые могут получить многодетные семьи для погашения ипотечного кредита. Речь идет о законопроекте, который Госдума ранее приняла во втором чтении. Так, граждане, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появилась третий и последующий ребенок, смогут получить 450 тыс. рублей из госбюджета на погашение ипотечного кредита на покупку единственного жилья. Нововведение коснется кредитов, оформленных до 1 июля 2023 года. Такие выплаты также будут освобождены от уплаты подоходного налога.