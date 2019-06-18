Тула, 18 июня, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Ряд памятников культуры и истории в Туле оказались на грани разрушения. Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области просят региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия принять меры по сохранению памятников.

Пресс-служба Тульского ОНФ Здание на набережной Дрейера, дом 14

Речь идет, в частности, об уникальных воротах на улице Дзержинского. Объект относится к XVIII в., выполнен в стиле классицизма. По словам краеведов, интерес представляет редкая и необычная конструкция — колонны сделаны по принципу детской пирамидки: на мощные железные штыри нанизаны кольца разного диаметра. Колонны установлены на высоком цоколе и защищены чугунными плитами с барельефами миниатюрных львиных голов. На данный момент сохранилась только одна плита.

Въездная группа украшает бывшую усадьбу крупного тульского купца Ивана Ливенцева — первого городского головы, выбранного на эту должность три раза подряд. Позже усадьбу Ливенцев продал городу под почтовое отделение, а после Революции дом стал жилым — там и сегодня располагаются квартиры. Ворота же продолжают разрушаться.

Другой памятник, который, как говорят активисты, оказался на грани разрушения, — здание на набережной Дрейера, дом 14. Большой двухэтажный каменный дом с подвалом, высокими стройными колоннами на входе и красивой лепниной на фасаде построил в XVIII в. известный в Туле владелец самоварного производства Андрей Баташев. Позже он передал здание дом военному училищу для детей неимущих дворян, который реорганизовали в Тульский Александровский кадетский корпус. Сегодня в здании располагается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Ремонта требует фасад дома — колонны облупились, ступеньки разрушаются, лепнина частично утрачена.

Ремонта требует и дом №34 по улице Октябрьской (бывшая Миллионная) — это образец городской усадьбы XIX в. С деревянными надстройками и сохранившейся мансардой. Известно, что в этом доме в 1901 г. жил писатель Викентий Викентьевич Вересаев, высланный в Тулу из Москвы под надзор полиции.

«Во время рейда активисты провели фотофиксацию исторических строений. Совершенно очевидно, что с каждым годом здания разрушаются. Необходимо хотя бы провести работы по их консервации. Реставрация подобных объектов обходится по финансам дорого, вероятно, есть смысл привлечь частный капитал. Такие примеры в Туле уже имеются», — прокомментировал активист ОНФ в Тульской области Владислав Воронцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня стало известно о сносе старинной водонапорной башни в Екатеринбурге. У башни отсутствовал охранный статус, а потому снесли ее без каких-либо препятствий, что, однако, вызвало негодование местной общественности.