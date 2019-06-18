Москва, 18 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Неважно, победил участник конкурса «Моя страна — моя Россия» или нет, но представленный проект можно успешно реализовать в жизнь. Об этом заявил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Стуглев

«Хотел бы поблагодарить организаторов конкурса за сотрудничество. Для нас это важное направление работы. Два года «Росконгресс» организует молодёжный экономический форум на полях Петербургского международного экономического форума», — сказал Стуглев.

Глава «Росконгресса» отметил, что видит увлечённость молодежи в позитивную повестку, которую создает конкурс «Моя страна — моя Россия». Ребята убеждаются, что своими руками жизнь можно сделать лучше, считает он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Стуглев

«Это система малых дел. Когда ты делаешь простые вещи, показываешь малые результаты, но все вместе мы делаем жизнь лучше. Конкурс — это только старт. Проект может получить своё развитие независимо от того, победил он на конкурсе или нет. Конкурс — это целый набор возможностей, это не только награда в конце», — отметил Стуглев.

Как сообщало ИА REGNUM, количество конкурсантов «Моя страна — моя Россия» в 2019 году выросло в пять раз.