Киев нашёл в Германии «агентов Кремля», РФ утопает в бедности: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Украинский посол назвал политиков Германии «агентами Кремля»;
- Известны сроки начала поставок Бе-200 американцам;
- Германия требует оставить Киеву транзит газа;
- В России может произойти «социальный взрыв»;
- Онкобольные Севастополя обратились к Путину.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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