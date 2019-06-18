Душанбе, 18 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. По итогам января-мая 2019 года в эксплуатацию в Таджикистане сдано 293 тыс. кв. метров жилья, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в агентстве по строительству и архитектуре при правительстве республики.

Строительство дома

В Согдийской области Таджикистана в эксплуатацию сдано 131,3 тыс. кв. метров жилья или 44,8% от общего объема, в Хатлонской области — 90 тыс. кв. метров (30,7%), в районах республиканского значения — 44,2 тыс. кв. метров (15,1%), в Душанбе — 27,5 тыс. кв. метров (9,4%).

Отметим, снижение темпов строительства наблюдается в Таджикистане второй год подряд — в 2018 году в эксплуатацию введено 1,1 млн кв. метров жилья, что на 2% меньше, чем в 2017 году.