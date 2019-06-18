Калуга, 18 июня, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2019 года. Ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период. Об этом 18 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель компании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Ремонтные работы

По ее словам, за данный период сотрудники Калугаэнерго отремонтировали 382 трансформаторные подстанции и 1043 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения. Также была произведена замена 386 опор и 3 375 изоляторов.

Для минимизации риска повреждения ВЛ из-за падения деревьев на провода компания расчистила от древесно-кустарниковой растительности более 530 га трасс воздушных линий электропередачи в Бабынинском, Ферзиковском, Тарусском, Ульяновском, Козельском, Перемышльском, Медынском, Дзержинском и Хвастовичском районах.

Читайте также: Калужские энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное непогодой

Всего в 2019 году энергетики Калугаэнерго планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 35−110 кВ, также будет выполнен ремонт 932 трансформаторных подстанций, более 2 630 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 604 га трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации энергообъектов направлен на обеспечение надежности работы электросетевого комплекса, создание дополнительных возможностей для технологического присоединения потребителей к электросетям предприятия. Это способствует развитию инвестиционного потенциала региона, реализации важных социально-экономических проектов калужского региона.

Читайте также: В Калуге представили проект цифровой сети, внедряемой в энергосистеме