Москва, 18 июня, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Конкурс «Моя страна — моя Россия» стал не просто мероприятием по отбору наиболее перспективных проектов, а полноценным экспертным сообществом. Об этом заявила председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», руководитель проекта «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова на состоявшейся 18 июня пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лариса Пастухова

Конкурс, отметила она, превратился в непрерывный процесс, интерес к которому молодые люди проявляют на протяжении всего года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лариса Пастухова

«Сегодня с утра уже звонок из Мордовии. Спрашивают, когда следующий конкурс», — сказала Пастухова.

По её словам, в 2019 году организаторы ожидали, что число участников будет больше, но «не могли ожидать, что количество заявок увеличится в пять раз».

Эксперт рассказала, что работы конкурсантов в этом году оценивали 803 эксперта. Причём каждую работу оценивало сразу три специалиста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров и Лариса Пастухова

«Это был большой организационный вызов. Мы благодарны за высокую оценку. Конкурс давно вышел за рамки конкурсных событий. С 2016 года у нас работает ассоциация выпускников конкурса, мы отслеживаем интересные истории успеха, когда человек пришёл к нам со своей работой, а стал учёным, известным общественным деятелем или предпринимателем. Поэтому наш конкурс — сообщество экспертов, молодых людей, родителей и педагогов», — сообщила Пастухова.

Конкурсанты в своих проектах и работах фактически рисуют образ будущего своих городов и населённых пунктов, которые они хотели бы видеть, отметила руководитель проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лариса Пастухова

«Расширилась линейка вузов, которые к суммарному ЕГЭ добавляют дополнительные баллы нашим выпускникам. Мы сделали акцент на региональных вузах», — отметила руководитель конкурса.

При этом победа на конкурсе далеко не главное. Ведь основная цель проекта — не просто представить свои работы, а реализовать их на благо своего населённого пункта, региона и страны. Именно таким образом получается улучшать качество жизни на местах.

«Наша цель, чтобы наши выпускники реализовывали свои проекты и конкурс стал для них стартом развития. Ведь получить награду — не самоцель. Задача — получить старт, стать полезным для своего региона», — заявила Пастухова.

Как сообщало ИА REGNUM, один из наиболее значимых аспектов конкурса «Моя страна — моя Россия» состоит в том, что представленные на нём проекты позволяют решать задачи местного уровня.