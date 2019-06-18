Ярославль, 18 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля вынесла предостережение «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» в связи с ямочным ремонтом дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

«В силу требований законодательства и положений муниципального контракта Агентство как заказчик работ обязано осуществлять контроль за работой подрядчика. Вместе с тем на настоящее время ход исполнения контракта дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, ранее прокуратура вышла с представлением в мэрию Ярославля в связи с поздним заключением контракта на ремонт дорог. Как сообщало ранее ИА REGNUM, он был заключен только 15 мая. До этого времени городские улицы стояли без ремонта и разрушались, что вызвало массовое недовольство автомобилистов.