Москва, 18 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Одним из наиболее значимых аспектов конкурса «Моя страна — моя Россия» является то, что представленные в нём проекты направлены на развитие конкретных территорий, решения проблем на местах. Об этом 18 июня заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Александр Бугаев выступая на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бугаев

«Сложно переоценить то значение, которое конкурс имеет в рамках работы по воспитанию подрастающего поколения. Охват в 34 тысячи человек — это серьёзный путь. Мы понимаем, что проекты, которые побеждают в конкурсе, направлены на развитие молодежи на местах — в том месте, где люди живут. Это очень важно — за чередой крупных проектов мы не должны терять эту часть работы. Очень отрадно, что большое участие принимает ряд волонтёрских проектов и организаций», — рассказал Бугаев.

Руководитель Росмолодёжи отметил, что в конкурс «Моя страна — моя Россия» заложено развитие традиционных, семейных ценностей. Конкурс существует уже 16 лет и ежегодно на него подают свои работы всё больше школьников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бугаев

«Хотелось бы поблагодарить всех организаторов за тот многолетний труд, который они вложили. Трудно назвать масштабные инициативы, которые существуют уже на протяжении десятков лет», — сказал Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, количество участников конкурса «Моя страна — моя Россия» в этом году выросло в пять раз.