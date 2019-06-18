Москва, 18 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на защиту трудовых прав граждан при банкротстве работодателя, направлен на отзыв в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Разработан механизм, закрепляющий социальные гарантии на выплату работникам заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается ввести новый вид обязательного социального страхования. Действовать страховка будет на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.

Финансирование расходов на выплату страховки будет осуществляться за счет Фонда социального страхования Российской Федерации из средств, формируемых от уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования.

«Тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем. То есть увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдет», — заверил Павел Крашенинников.

Тарифы

В результате предложенных изменений тарифы страховых взносов, подлежащих уплате работодателем, будут распределяться следующим образом: на обязательное пенсионное страхование — 26%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации») — 1,78%; на обязательное медицинское страхование — 5,1%; на обязательное социальное страхование на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя — 0,02%.