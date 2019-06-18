Москва, 18 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Популярность всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2019 году кратно возросла: количество участников выросло в пять раз. Об этом 18 июня сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Мы сегодня подведем основные итоги и обозначим план на следующий сезон, старт которому дадим осенью этого года. О наиболее значимых изменениях этого сезона. Конкурс впервые проходил на платформе «Россия — страна возможностей», и количество конкурсантов увеличилось в пять раз. Свои проекты перед экспертной комиссией защитили 800 финалистов из 82 регионов», — рассказал Комиссаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция по итогам всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Также он отметил, что 100 победителей конкурса были награждены на Петербургском международном экономическом форуме. Помимо ценных призов и почётных грамот, победители получат бонусные баллы при поступлении в определенные учебные заведения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Осенью этого года мы запустим программу наставничества в рамках проекта. Наставника из числа финалистов получат и авторы лучших работ конкурса «Моя страна — моя Россия». Кроме того, для победителей «Моя страна — моя Россия» мы проведем два образовательных модуля. Продолжим привлекать к сотрудничеству лучшие вузы страны. Для победителей конкурса прибавляют суммарные баллы к ЕГЭ, это такой бонус», — сказал Алексей Комиссаров.

Руководитель АНО «Россия — страна возможностей» отметил, что конкурс прошёл большой путь от гражданской инициативы до всероссийского события.