Найроби, 18 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Власти Кении заверили своих граждан, а также гостей из других стран мира, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом Эбола.

Scientificanimations.com Вирус Эбола (стилизация)

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, власти сделали подобное заявление в связи с инцидентом в округе Керичо, в котором в больницу попала женщина с признаками инфицирования вирусом Эбола.

Пациентка вернулась из кенийского города Малаба, находящемся в районе, граничащем с Угандой, где были зарегистрированы случаи заболевания вирусом.

Министр здравоохранения Кении Сицилия Кариуки отметила, что после обследования женщины, у нее не было обнаружено вируса Эбола.

«Я заверяю всех граждан и гостей страны, что в Кении нет ни одного случая заболевания Эболой», — подчеркнула министр.

Кения предприняла профилактические меры на приграничных районах Бусиа и Малаба, где были обследовано местное населения, с целью удостовериться в отсутствии в стране случаев инфицирования заболеванием.