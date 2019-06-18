Жириновский: ДРСМД был в чем-то преступлением
Москва, 18 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. ЛДПР «с удовольствием» поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.
«Принятие проекта закона, внесенного президентом, по приостановлению участия России в ДРСМД. Мы с удовольствием это поддержим, это радостный день. 32 года назад, в декабре 1987 года (заключение договора) это была ошибка, в чем-то даже преступление», — сказал парламентарий.
«Были уничтожены самые лучшие в мире ракеты, они нужны были нам для Европы, до Америки они не долетят, а мы уничтожаем их, а ракеты дальнего действия остаются у американцев, и мы сами себя разоружили», — констатировал Жириновский.
Госдума намерена обсудить проект закона о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.