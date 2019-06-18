Москва, 18 июня, 2019, 11:55 — ИА Регнум. ЛДПР «с удовольствием» поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Принятие проекта закона, внесенного президентом, по приостановлению участия России в ДРСМД. Мы с удовольствием это поддержим, это радостный день. 32 года назад, в декабре 1987 года (заключение договора) это была ошибка, в чем-то даже преступление», — сказал парламентарий.

«Были уничтожены самые лучшие в мире ракеты, они нужны были нам для Европы, до Америки они не долетят, а мы уничтожаем их, а ракеты дальнего действия остаются у американцев, и мы сами себя разоружили», — констатировал Жириновский.

Госдума намерена обсудить проект закона о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.