Киев, 18 июня, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Украина, несмотря на собственные газовые проблемы, фактически помогает газовым трейдерам из ЕС конкурировать с Газпромом за рынок поставок газа в Молдавию.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 18 июня, заявил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, оценивая информацию о том, что Украина предлагает Молдавии воспользоваться своей газотранспортной системой — для организации т.н. реверсных поставок газа из стран ЕС.

«Здесь причина в том, что если не будет российского транзита или будет новый договор на транзит — Молдова может оказаться без газа, который туда дает Газпром. Но даже если транзит дальше будет, то такие заявления — это фактически попытка газовых трейдеров ЕС конкурировать с Газпромом за рынок поставок газа в Молдову. И Украина, «Нафтогаз» — это уже просто инструмент в руках ЕС», — констатировал эксперт.

По словам Корольчука, если же транзита российского газа через территорию Украины не будет, то ситуация сложится более сложная:

«Гнать газ со стороны ПХГ Украины, Запада Украины — менее выгодно (дороже логистика плюс малая загрузка ГТС будет), чем купить тот же газ у Румынии. Интерконнекторы там уже есть. Так что Молдове выгоднее будет обойтись тогда без Украины», — констатировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в МИД Украины предупредили страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису по «мрачному сценарию», который может разразиться грядущей зимой, после завершения действующего сейчас транзитного договора между Газпромом и «Нафтогазом Украины».

Также «Укртрансгаз» направил официальное предложение Молдавии в связи с задержкой строительства интерконнекторов «Румыния — Молдавия», что, по мнению украинской стороны, ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом.

«Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям», — говорится в обращении.

Насколько можно судить по информации из открытых источников, ответа от Кишинева по этой инициативе на 18 июня еще не прозвучало.