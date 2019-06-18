Киев, 18 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отправился в европейское турне, и в одном из интервью журналисты газеты Bild поинтересовались, с чего он начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Сидя на ступеньках лестницы между двумя журналистами (антураж интервью должен был подчеркнуть образ «своего парня»), Зеленский ответил: он скажет Путину, что Донбасс и Крым принадлежат Украине.

Этот зачин, ставший столь привычным за годы президентства Петра Порошенко, вступает в острое противоречие с контекстом, в котором Зеленский оказался в европейских столицах: ведь сначала президент Франции, а потом и глава МИД Германии сказали ему, что пора вести переговоры и выполнять Минские соглашения.

На пресс-конференции в Париже Зеленский даже поправил Эммануэля Макрона, который сказал, что Украина «готова к переговорам с сепаратистами» — нет, не готова, сказал шестой президент Украины, за которого голосовали ради прекращения войны.

Вполне возможно, что во вторник, 18 июня, та же сценка будет сыграна и в Берлине, ведь у Ангелы Меркель ничуть не меньше оснований призывать Зеленского к выполнению Минских соглашений, чем у президента Франции.

Разочарование и усталость лидеров ЕС совершенно очевидны — они были готовы многое прощать Порошенко, ведь он пришел к власти в хаосе после госпереворота, но когда то же самое говорит уже и новый президент Украины, это уже слишком.

В Евросоюзе начинают догадываться, что у идеи поддерживать Украину для достижения своих геополитических целей есть один большой недостаток: украинские власти делают все, чтобы поддерживать их было невозможно.

Сколь бы поверхностным ни было понимание властями Евросоюза того, что происходит в Донбассе, для них становится уже совершенно очевидным, что никто в Киеве не собирается решать эту проблему и возвращать ситуацию в мирное русло.

Наблюдатели полагают, что «коллективный Зеленский» после выборов изменил на 180 градусов свою риторику по донбасскому вопросу потому, что хочет вслед за президентскими выборами выиграть и парламентские — есть неплохие шансы получить всю полноту власти.

Но все действия новой украинской власти показывают, что они вовсе не стремятся к тому, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины. Он им не нужен. Поэтому и называются через запятую Крым, который ушел навсегда, и Донбасс.

На восстановление Донбасса, разрушенного Украиной, нужны огромные деньги; возвращение Донбасса — это возвращение миллионов нелояльных избирателей; прямые переговоры с ополченцами — это шаг из уютного фэнтези в мрачную реальность.

Конечно, нельзя исключать, что после парламентских выборов риторика коллективного Зеленского еще раз повернется на 180 градусов, но пока все говорит о том, что в Киеве предпочитают говорить о возвращении Донбасса, чем возвращать его.

Киевские власти и их заокеанские кураторы не хотят, чтобы в Донбассе был мир, потому что тогда исчезнет одно из оснований для санкций — но и возвращать Донбасс в свой состав на тех логичных условиях, о которых уже договорились, в Киеве тоже не хотят.

И в Киеве, и в Вашингтоне предпочитают, чтобы конфликт был вялотекущим и вечным, тогда у США будет сколько угодно оснований вводить санкции, а у Киева — выигрывать у своих сограждан выборы за счет риторики и списывать все беды на войну.

Зато решение донбасской проблемы входит в число интересов как России, так и Евросоюза, и при некоторых условиях этого будет достаточно. Но пока этот момент не наступил, ничто не мешает Владимиру Зеленскому петь старые песни.