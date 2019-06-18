Москва, 18 июня, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уже неоднократно обращал внимание на показатели бедности населения в России, и с ним трудно не согласится. Примерно половина населения страны балансирует на грани бедности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Отто Фрелло. Пикник бедняков (фрагмент)

«Бедность в России — очень емкое понятие. С одной стороны, согласно результатам множественных опросов, сами россияне бедной считают семью, где доход на человека в месяц остается ниже 15 тыс. руб.

С другой стороны, само определение бедности предполагает, что человек при таком положении дел не способен удовлетворить минимальный уровень своих ежедневных потребностей», — пояснила эксперт.

В таком случае, примерно половина российского населения балансирует на грани бедности, поскольку личных доходов для погашения повседневных потребностей не хватает, и люди используют заемные средства — кредиты.

«При всей катастрофичности картины с бедностью населения в России очень лояльный показатель по безработице. Это связано со спецификой рынка занятости: огромное количество людей занято на неполный рабочий день, то есть и зарабатывают они меньше ставки. Именно поэтому в цифрах всё неплохо, но по факту — картина ужасающая», — высказала свою точку зрения Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на «Первом канале» назвал бедность «позором». В стране с такими экономическими показателями, как у России, не должно быть подобной проблемы. Это «бьет по человеческому капиталу».

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