Киев, 18 июня, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского свидетельствуют, с одной стороны, о ментальной зависимости украинской элиты от России, а с другой — о неопытности нового президента Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 июня, комментируя высказывания Зеленского о первой встрече с президентом России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как сообщалось ранее, в интервью газете Bild в ответ на вопрос, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, президент Украины сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

«Данное высказывание Владимира Зеленского показательно, оно говорит о многом.

Во-первых, оно говорит об очевидной ментальной зависимости украинской элиты, а Владимир Зеленский теперь к ней относится, от России, от их восприятия в России, от того, как Россия реагирует на их действия. Это надо, на мой взгляд, ставить во главу угла, прорабатывая подход к ведению с украинцами любых дел.

Один президент публично рассуждает о том, что скажет другому президенту при встрече, в обстоятельствах, когда встреча вообще ещё не назначена. Что ещё это может означать, если не то, что в подкорке всё время сидит «этот Путин», «эти русские», «эта Россия». В принципе, с учётом реальной привязанности Украины к России это нормально. Но уважающему себя политику, тем более занимающему пост президента, надо бы быть сдержаннее. Понятно, что на Зеленского давят внутриполитические обстоятельства, но всё равно. Правильно наш президент говорит, что новому украинскому руководителю не хватает опыта.

Второй момент тоже связан с неопытностью Владимира Зеленского, но с другой точки зрения. Ну, скажет он, когда встреча состоится, что «Крым принадлежит Украине», и что? Он хочет ультиматум предъявить? Тогда зачем с ним Владимиру Путину встречаться? Чтобы тоже предъявить Киеву ультиматум: признавайте право народов на самоопределение, как того требуют документы ООН, и только тогда мы будем уважать вашу территориальную целостность? Можно ведь и так поставить вопрос!

И последнее: о сказанном Владимиром Зеленским в международном контексте. Все знают, что Япония считает известные острова Курильской гряды своими. Но ведь не начинают с этого переговоры на высшем уровне, и правильно делают. И не потому, что от своей цели отказались — не отказались. Просто понимают, что в лоб не возьмёшь.

Украинские власти не понимают или делают вид, что не понимают. Что же до нас, то эту проекцию разговоров о Курилах на Крым надо всё время иметь в виду. Любая слабина на востоке станет миной под наши позиции на юго-западе», — отметил Михаил Демурин.