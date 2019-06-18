Бейрут, 18 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ливана Гебран Бассил прокомментировал ситуацию с сирийскими беженцами в Ливане. Глава ливанского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость возвращения сирийских беженцев на родину, заявив, что данный вопрос отвечает интересам как Ливана, так и Сирии. Он отметил, что возвращение сирийцев на родину является исключительно их личным правом и не требует какого-либо международного разрешения. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Беженцы

Глава МИД Ливана Бассил заявил, что уже сегодня сложились политические условия, при которых сирийские беженцы вправе вернуться на родину. Он отметил, что позиция Бейрута заключается в необходимости достижения единства Сирии и не демонстрирует какого-либо негативного отношения ливанцев к беженцам.

Напомним, что за время гражданской войны в Сирии Ливан принял порядка миллиона сирийских беженцев, что является серьезным экономическим бременем для страны с населением в шесть миллионов человек. По оценкам ливанских властей, в период с декабря 2017 года по март 2019 года более 170 000 сирийцев вернулись на родину.