Москва, 18 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Количество жителей России, считающих, что настоящий мужчина обязан пройти срочную службу в Вооруженных силах, за год выросло с 42% до 60%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из х∕ф «Афганский излом». Реж. Владимир Бортко. 1990. СССР Советские солдаты в Афганистане

24% думают, что служба в армии — долг, который нужно отдать государству, 12% назвали службу в армии бессмысленным и опасным занятием, которое нужно любыми средствами избежать.

Мнения по принципу формирования армии разделились, 49% респондентов заявили, что армия должна быть сформирована частично по контракту, частично по призыву.

Треть опрошенных (31%) выступает только за контрактную службу, 17% — за службу только по призыву.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1616 граждан старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Подробности: В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.

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