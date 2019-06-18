Калужская область, 18 июня, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены в деятельности детского лагеря палаточного типа, расположенного в деревне Городец Юхновскеого района Калужской области. Об этом 18 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник регионального прокурора Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

Совместная проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и представителей органов местного самоуправления установила, что в детском палаточном лагере, в котором были размещены 33 ребенка, для проведения учебных занятий, проживания и приготовления пищи использовались помещения здания, находящегося в неудовлетворительном санитарном состоянии, где стены и потолки покрыты трещинами, штукатурка отбита, а оконные рамы затянуты полиэтиленовой пленкой.

«Ряд работников лагеря не имели медицинских книжек, аптечек для оказания первой медицинской помощи детям в лагере не было. Также не соблюдались условия хранения пищевых продуктов. В нарушение требований СанПин пищевые продукты закупались из торговой сети без сопроводительных документов. Поставляемая в палаточный лагерь бутилированная вода также не имела документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Кроме того, в нарушение требований закона руководством лагеря не обеспечена ежедневная передача в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте, устойчивая телефонная связь, освещение в ночное время суток», — сказала Искрина Лепёхина.

В настоящее время приняты меры по вывозу детей из лагеря до устранения выявленных нарушений.

Напомним, детская летняя оздоровительная кампания 2019 года в Калужской области проходит в 16 загородных лагерях, четырёх санаториях, в 341 учреждении с дневным пребыванием, в четырёх лагерях труда и отдыха, в 10 туристических и палаточных лагерях и в одном специализированном (профильном) лагере. Кроме того, дети заняты на пришкольных участках и пришкольных досуговых площадках, принимают участие в многодневных туристических походах.