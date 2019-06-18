Калуга, 18 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и погибшим произошло 18 июня в 03:12 мск на 279 км автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия.

По предварительным данным, молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 211 440 и двигаясь в сторону Брянска, не учел безопасную дистанцию до впереди идущего не пассажирского транспортного средства ГАЗ 27 040 и столкнулся с ним.

В результате пострадали четыре человека: водитель ВАЗ и его пассажиры, женщина и две девочки-подростка. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение с травмами различной тяжести.

Еще один пассажир ВАЗ, 23-летний молодой человек, погиб. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.