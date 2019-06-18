Киев, 18 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Германия «требует» продолжения транзита российского газа в Европу через Украину после завершения действующего сейчас транзитного контракта 31 декабря 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как сообщает украинское госинформагентство «Укринформ», об этом на брифинге в Берлине заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт,

«С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах — и это наше требование — чтобы транзит был и в дальнейшем возможным», — цитирует украинский источник заявление представителя Берлина.

Впрочем, о каких объемах транзита может идти речь, пресс-секретарь правительства Германии не уточнил.

Зайберт в своем комментарии не исключил, что сегодня, 18 июня, тема транзита газа будет поднята на встрече канцлера Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он заявил, что Германия «активно поддерживает» переговоры о продлении транзита, которые ведутся между Украиной, Россией и ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что одновременно с визитом президента Зеленского в Париж и Берлин в МИД Украины предупредили страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису по «мрачному сценарию», который может разразиться грядущей зимой, после завершения действующего сейчас транзитного договора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Ранее в Киеве заявляли, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит России забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет, что даст возможность зарабатывать 2−3 млрд долларов в год.

Трехсторонние переговоры по новому транзитному контракту предварительно были намечены на май, однако в итоге так и не состоялись. Согласно последним заявлениям сторон, встреча в трехстороннем формате может состояться в сентябре или октябре 2019 года, после проведения на Украине досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства страны.

Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, политиками и представителями бизнеса.