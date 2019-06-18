Калуга, 18 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Провалом обернулась для некоторых немецких историков и чиновников попытка заставить калужских студентов пересмотреть свои взгляды на зверства гитлеровских войск во время оккупации Калуги в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в мае этого года в немецком Зуле — городе-побратиме Калуги.

Окуппация Калуги

Приглашение выступить на праздновании Дня освобождения в Зуле студенты Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского получили от руководителя НКО «Германо-российское общество дружбы в Тюрингии» — бывшего обер-бургомистра Зуля Мартина Куммера. Студенты должны были прочесть свои доклады, но сделать это в итоге категорически отказались.

«Там нашим девочкам стали подсовывать тексты, которые они должны были прочитать. Смысл этих текстов сводится к чему? Во время Великой Отечественной для нас и Второй мировой для Германии воевали два деспотических, тоталитарных режима и победа над фашистской Германией ставилась под сомнение. Потому что вот два режима схватились, и все от этой бойни пострадали. Дело в акцентах. У нас сложилось такое впечатление, что мы становимся как бы пешками в этой игре», — прояснил ситуацию в интервью телеканалу «Россия 24», ректор Калужского госуниверситета Максим Казак.

Итогом стало расторжение договора о сотрудничестве Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского с НКО «Германо-российское общество дружбы в Тюрингии».

Между тем, этот конфликт никак не повлиял на побратимские взаимоотношения Калуги и Зуля в целом. В июне для участия в семинаре «Культура памяти» в немецком Зуле отправились студенты Калужского филиала РАНХиГС при президенте РФ.

Как рассказала 18 июня в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора филиала РАНХиГС при президенте РФ в Калуге Ольга Хомутова, студенты вуза, получив приглашение, много работали с подлинными документами в калужских архивах, где собрали ценный исторический материал. Их задачей было рассказать не только о своем видении событий Великой Отечественной войны, но и о том, как непросто пришлось жителям их родной Калуги во время гитлеровской оккупации.

«Со своей задачей студенты справились успешно. Их выступления на семинаре в Зуле были не только весьма убедительны и аргументированы, но и доброжелательно встречены принимающей стороной. Об этом сообщила преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин нашего вуза Елена Володина, возглавившая калужскую делегацию. Кроме того, Володина, владеющая немецким языком, выступила на семинаре в качестве синхронного переводчика студенческих докладов», — сказала Ольга Хомутова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Калуге, на мероприятии, посвященном предстоящему 50-летию городов-побратимов Калуги и немецкого Зуля, председатель общества германо-российской дружбы в Тюрингии Мартин Куммер выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве двух городов.

«Уверен, что спустя пятьдесят лет наши потомки будут также отмечать столетие побратимских отношений Калуги и Зуля», — заявил Мартин Куммер.