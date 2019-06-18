Москва, 18 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Отец не хуже матери способен воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. Так считают 70% жителей России (в 2017 году — 72%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

По мнению граждан РФ, особенно важно участие отца при воспитании в ребенке следующих качеств: уважение к женщине (33%), ответственность и умение держать слово (27%), мужество и отвага (24%), трудолюбие (20%).

При этом 58% опрошенных против ситуации, когда после рождения ребенка за новорожденным ухаживает отец, а мать выходит на работу (среди мужчин — 62%).

Ограничивать общение отца с ребёнком в случае развода супругов считают недопустимым 90% жителей России.

Опрос проведен 14 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Подробнее: В России могут ввести «отцовский капитал»

Как сообщало ИА REGNUM, в России предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка новый вид выплат — «отцовский капитал».

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