Санкт-Петербург, 18 июня, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Ситуации, при которой происходят социальные взрывы, в России еще не сложилось, но тенденция неутешительна — в обществе много несправедливости, и уровень несправедливости растет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 июня, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания Алексея Кудрина.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

Как сообщалось ранее, глава Счетной палаты заявил, что 12,5 миллионов граждан России живут за чертой бедности, и это может привести к социальному взрыву. Корень проблем лежит не в санкциях и не в ценах на нефть, а во внутренних проблемах и неспособности провести необходимые преобразования, считает Кудрин.

«Той ситуации, при которой происходят социальные взрывы, в России еще не сложилось. Хотя, как показывает история, спрогнозировать момент ее возникновения почти невозможно, и никогда не знаешь, что именно станет спусковым крючком.

В целом же я могу согласиться с Алексеем Кудриным. Важнее всего здесь тенденция — движение к обнищанию населения и дальнейшей дифференциации уровня доходов. Богатые становятся богаче, а бедные беднее.

Если страна живет небогато, но богатство распределено более или менее справедливо, это в целом нормальная ситуация. Но когда разница велика и продолжает расти — это куда хуже.

Прискорбным явлением становится и фактический появившийся институт наследования. Количество детей чиновников на высоких должностях является, мягко говоря, статистически неоправданным. Это тоже провоцирует напряжение.

Я не вижу серьезных попыток государства изменить эту ситуацию. Арестом нескольких полковников ничего не изменить. Нужна ликвидация института олигархата. Пока этого нет, все остальное — все равно что легкие примочки от тяжелой болезни», — отметил Алексей Третьяков.