Ереван, 18 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. После того как посол России в Армении Сергей Копыркин провел встречу со вторым армянским президентом Робертом Кочаряном, в некоторых армянских СМИ стали раскручиваться необычные сюжеты. Один из них, что якобы таким образом Москва «вмешивается во внутренние дела Армении», поскольку Кочарян не только официально находится под следствием (его обвиняют «в насильственном свержении конституционного строя»), но и позиционирует себя в качестве «главного оппозиционера премьер-министру Николу Пашиняну».

Посольство России в Армении Сергей Копыркин

Председатель постоянной комиссии армянского парламента по внешним связям Рубен Рубинян на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что он беседовал с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по поводу встречи посла России с Кочаряном. Мнацаканян сообщил, что в этой связи посол «был приглашен в министерство иностранных дел, где состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении». А что же происходило в действительности?

Смоленская площадь подтвердила факт беседы Копыркина с армянскими дипломатами, квалифицируя это как «обычную практику». При этом уточняется, что согласно Венским протоколу посол имеет право встречаться с любым гражданином в стране пребывания. В случае с Кочаряном не было необходимости в каком-либо предварительном уведомлении властей, поскольку он не находится в заключении и не поражен в своих правах. Специальное уведомление было бы необходимо, если бы какое-либо интересующее посла лицо находилось в заключении.

Более того, источники на Смоленской площади заявили, что во время беседы в МИД Армении послу России не было предъявлено никаких претензий, что, кстати подтвердил и официальный представитель внешнеполитического ведомства этой республики, заявляя, что «у них нет претензий к Копыркину из-за состоявшейся на днях встречи со вторым президентом Робертом Кочаряном».

Кстати, ранее с комментарием о встрече выступило и посольство России, заявив, что встреча Копыркина и Кочаряна — «одна из многих встреч посла России с самыми различными политиками и предпринимателями Армении». Вот почему настораживает политическая нечистоплотность некоторых армянских парламентариев в отношении официальных представителей России. Что бы все значило?