Москва, 18 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина регистрировать излишки земли — это продолжение «дачной амнистии», это решение абсолютно оправдано, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

«Во-первых, позволяет повысить доходы бюджета страны. Во-вторых, разрешение оформить лишние сотки будет принято гражданами «на ура», так как выведет эти земли из-под спорных бытовых ситуаций», — пояснил политолог.

Сейчас очень часто наблюдаются ситуации, когда лишние куски земли используются дачниками или сельскими жителями — они что-то посажают, или проходят их коммуникации, но и отобрать их могут в любой момент районные власти или правление СНТ.

«Поэтому, конечно, решение главы государства вызовет одобрение у подавляющего большинства жителей России, имеющих излишние куски земельных участков. Все желающие с удовольствием их оформят», — высказал свое мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.

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