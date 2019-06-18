Барнаул, 18 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») согласен с предостережением главы Счётной палаты Алексея Кудрина по поводу угрозы «социального взрыва» в России из-за бедности. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова чиновника, сказанные в программе «Познер» на Первом канале, он отметил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Не могу не согласиться с Алексеем Кудриным, который предупредил об угрозе социального взрыва в случае продолжения падения уровня жизни россиян. Действительно, реальные доходы людей падают уже пятый год подряд. И официальной пропаганде все трудней скрывать и объяснять этот факт. Но, на мой взгляд, угрозу стабильности в стране представляет не столько сама бедность — известно, что человек, живущий в нужде более пяти лет, привыкает к этому состоянию, рассматривает его как нечто само собой разумеющееся.

Гораздо опасней осознание растущего социального неравенства — неприличной роскоши одних и вопиющей нищеты других. И чем больше появляется информации о миллиардах полковников ФСБ и МВД, мегаяхтах олигархов, дворцах чиновников или шалостях «золотой молодежи», тем быстрее растет напряжение. Сегодня, благодаря современным технологиям, информация о подобных фактах распространяется стремительно.

И это подрывает доверие к власти и существующей социально-экономической системе. Русский человек готов жить в бедности, если это необходимо для спасения страны, но он нетерпим к несправедливости. Именно поэтому борьба с бедностью и растущим социальным неравенством должна стать главным национальным проектом нашей страны».

Напомним, о возможности социального взрыва из-за роста бедности в России глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил в интервью программе «Познер». По его мнению, в стране находится 12,5 млн бедных.

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Также Кудрин отметил, что «бедность в России стала позором», и пояснил, что власти страны подготовили ряд предложений по снижению уровня бедности.