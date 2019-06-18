Пекин, 18 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Курс китайской национальной валюты вновь ослаб по отношению к доллару США, в этот раз на два базисных пункта, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Юань и доллар

Курс юаня на 18 июня составил 6,8942 за доллар США, что на два базисных пункта ниже, чем днем ранее. При этом 17 июня ослабление составило три базисных пункта.

Отметим, что юань продолжает слабнуть уже несколько недель подряд. Многие связывают это с торговыми войнами, которые развязали США против Китая. Власти КНР это всячески отрицают.