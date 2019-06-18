Тольятти, Самарская область, 18 июня, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Компания Renault опубликовала данные о новых версиях французского купе-кроссовера Arkana. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Rtds.ru Renault Arkana

Кроме лимитированной серии Edition One, теперь авто доступно в комплектациях Life, Drive и Style. Теперь цены на кроссовер начинаются от 999 000 рублей. Тогда как стоимость Renault Arkana в версии Edition One начинается от 1 419 990 рублей.

В комплектации Life авто можно приобрести с мотором на 1,6 литров, мощностью 114 лошадиных сил и с приводом 4×2. Кроссовер в этой комплектации можно выбрать либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором CVT X-Tronic.

В Drive, кроме вариантов комплектации Life, также доступно полноприводное авто с шестиступенчатой механикой.

Комплектация Style идёт только с приводом 4×2 и вариатором CVT X-Tronic и с приводом 4×4 с шестиступенчатой механикой.

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