Санкт-Петербург, 18 июня, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов метро произошел в Петербурге в утренний час пик во вторник, 18 июня. Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро в Петербурге

Из-за увеличившегося интервала движения поездов временно закрывались для пассажиров четыре станции четвертой линии.

В 08:49 мск в пресс-службе подземки сообщили, что движение на линии восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.