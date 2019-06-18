Варшава, 18 июня, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Польше происходят быстрые изменения в отношении России. Об этом пишет на страницах журнала Myśl Polska автор статьи «Русофобия в Польше слабеет» Станислав Левицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он ссылается на исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям (ECFR) в апреле 2019 года, которое показывает, что только 15% поляков указывали на Россию как на главную угрозу. При такой уменьшающейся доле этой социальной группы Варшаве трудно будет строить свою внешнюю и внутреннюю политику, опираясь на антироссийские настроения, поскольку это будет получать все меньшую и меньшую общественную поддержку. Меньше поляков будут готовы поддержать правительство в его планах наращивать присутствие в стране американских военных «для предотвращения российской угрозы». И, напротив, все больше и больше поляков будут язвить, что это стоит слишком дорого, вызовет противодействие россиян, одним словом, оно того не стоит.

«Есть еще один важный элемент, о котором мы должны знать, — отмечает Левицкий. — Во всех опрошенных странах респонденты в возрасте 19−29 лет наиболее позитивно относятся к России. Эта разница велика в сравнении с людьми старше 50 лет, варьируется в зависимости от страны от 11 до 37%. Также и в Польше это проявляется в исследовании. Оказывается, что в группе молодых поляков симпатии к России выражают 35%, в то время как среди старших — только 20%. Это означает, что русофобия быстро уменьшится по мере того, как молодое поколение станет занимать позиции в жизни государства».

Указывается, что мужчины больше симпатизируют России, чем женщины, здесь разница значительна и составляет от 7 до 17%. Кроме того, среди сторонников европейских правых партий число людей, выражавших доверие к президенту России Владимиру Путину, намного превосходило число тех, кто не заявлял об этом. Левицкий отмечает, что симпатии к России и доверие к Путину испытывают также молодые избиратели правого толка в Польше. Однако они не могут найти среди существующих польских партий ту, которая бы декларировала подобные взгляды. Хотя новая политическая сила, альянс «Конфедерация Корвин — Браун — Лирой — националисты», выступая сейчас на выборах в Европейский парламент, пусть и как-то «застенчиво и эпизодически», однако намекала, что не считает Москву врагом. Но когда на них напали, они сразу же стали отрицать, что собираются сотрудничать с Россией.

Между тем, заключает автор статьи, правда в том, и это показывают исследования, что среди основного электората «Конфедерации», то есть молодых людей с правыми взглядами, преобладают симпатии к России. В этом отношении правы те лидеры «Конфедерации» и выражают мнение своих избирателей, которые симпатизируют России и Путину. Число таких избирателей будет расти. Не видеть этого больше невозможно.