Киев, 18 июня, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что если «прямо сейчас» Украина начнет добычу собственного газа, то через два-три года сможет составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу. Об этом она заявила в эфире телеканала Newsone.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, если пустить инвесторов и начать добывать разведанный на Украине газ, то его хватит для того, чтобы конкурировать с Россией и полноценно обеспечить собственную страну.

Она также добавила, что можно построить терминалы сжиженного газа в портах Одессы и Николаева, чего нельзя было сделать раньше, поскольку «за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за период с января по май 2019 года Украина нарастила добычу газа на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это было связано с тем, что в марте 2019 года украинской стороной был подписан контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, одним из условий которого было резкое увеличение собственной добычи газа.

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