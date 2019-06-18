Москва, 18 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. США — это государство, которое создало невиданную ранее религию денег, примитивную и жестокую по своей сути, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Мировое господство

По словам Кедми, в XIX веке в США ехали неудачники из стран Европы, которые не могли устроиться на своей земле или кому нечего было есть. Элита же начала мигрировать в США только в XX веке, сбегая от гонений нацистов, а затем и сами нацисты после их разгрома.

«В Америке выработалась своя идеология. Эта идеология порочна, она выработалась в XIX веке — примитивный вариант жесткого капитализма… Выработалась новая религия, такой религии никогда не было. Перефразируя другую религию, которая мне ближе географически, я могу сказать: «Нет бога кроме денег и банк пророк его». Вот на этой религии, на этой идеологии и стоит американское общество», — заявил Кедми.

По его словам, демократия в таком обществе существует только для тех, у кого есть деньги, как и свобода. При этом государство в таком обществе не заботится о своих гражданах и не вмешивается в их личные проблемы. Если проблемы приводят к гибели — пусть гибнут, если живут и находят пропитание — пусть будет так.