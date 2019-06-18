* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 18 июня, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла авиаудар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Ниневия, в результате чего было ликвидировано 16 террористов. Об этом 17 июня сообщает Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Операция была проведена на основе данных, полученных от разведывательных служб, целью удара был туннель, в котором укрывались боевики.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее «спящие ячейки» террористов по-прежнему проявляют себя во многих регионах государства.