Якутск, 18 июня, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Семнадцатилетний житель Якутии Матвей Щур отправил на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным видеовопрос, в котором интересуется, почему авиаперелёты из одного населённого пункта республики в другой стоят так дорого. Молодой человек просит президента лично разобраться с этой проблемой и проконтролировать её решение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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«Почему же в нашей Якутии цены на авиабилеты составляют от 30 до 40 тыс. рублей — протяжённость полёта и расстояние между населённым пунктом А и населённым пунктом Б составляет 500−600 километров? При этом билеты на рейсы на расстояние 7 тыс. километров у нас стоят 8−7 тыс. рублей», — сообщил Владимиру Путину Матвей Щур.

Как сообщало ИА REGNUM, эфир «прямой линии» с президентом России запланирован на 20 июня. Владимиру Путину уже активно поступают вопросы, в том числе из регионов Дальнего Востока.

«Хотелось бы спросить, когда будет создана программа и начнется реальное решение проблемы оттока населения из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны?» — спрашивают люди.

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Представители организации «Крылья надежды» из Хабаровского края попросили президента решить вопрос с авиаперелётами детей на лечение на Запад страны. Люди уже обращались в правительство РФ, но получили отказ. Родители с тяжелобольными детьми вынуждены добираться до клиник в центре России семь дней на поезде.