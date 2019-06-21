Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 21 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Когда перешли Днестр, под санчасть поставили палатку, но листьев на деревьях ещё не было, и она была видна как на ладони. Когда её бомбили немцы, Нина Галкина (Гилева) была в этой палатке с ранеными, которых нельзя было оставить ни в коем случае. До сих пор вспоминает, как тогда было страшно, что в них попадёт бомба. Но, слава богу, не попала.

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